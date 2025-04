Forte progression des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont connu une nette progression, atteignant 2,392 milliards de dinars en 2023 contre 1,507 milliard en 2019, soit une croissance de 59 %, selon des données publiées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Sur la même période, les exportations tunisiennes vers la Libye ont enregistré une hausse de 37 %, portées notamment par plusieurs secteurs clés. Le secteur des métaux et ressources naturelles arrive en tête, avec des exportations ayant bondi à 125 millions de dinars en 2023, contre seulement 15 millions de dinars en 2019, marquant une croissance impressionnante de 88 %.

Le secteur des ressources naturelles et des matières premières non métalliques se place en deuxième position, avec des exportations atteignant 255 millions de dinars en 2023, contre 148 millions quatre ans plus tôt, soit une progression de 58 %.

Par ailleurs, le secteur de la fabrication de produits, de machines et d’équipements industriels a vu ses exportations augmenter de 45 %, passant de 79 millions de dinars en 2019 à 177 millions en 2023.

Concernant les produits tunisiens à fort potentiel sur le marché libyen, le rapport du CEPEX souligne que les exportations de maïs huilé et de ses dérivés ont généré 243 millions de dinars, malgré un potentiel exportable encore inexploité évalué à 141 millions de dinars. Les câbles électriques de moins de 1000 volts présentent également des opportunités considérables, avec des capacités d’exportation non exploitées estimées à 96 millions de dinars.

Gnetnews