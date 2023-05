France : Nicolas Sarkozy condamnÃ© Ã  une annÃ©e de prison ferme, une premiÃ¨re pour un ex-prÃ©sident

France : Nicolas Sarkozy condamné à une année de prison ferme, une première pour un ex-président

Gnetnews & autres sources – L’ancien président, Nicolas Sarkozy, a été condamné, ce mercredi en appel, à trois ans de prison, dont un an ferme, dans l’affaire des écoutes, liée au financement de sa campagne à la présidentielle de 2007 ; une peine inédite pour un ancien chef de l’Etat.

Le tribunal l’a déclaré coupable de « corruption et trafic d’influence » et l’a condamné, comme en première instance, à trois ans de prison dont un an ferme.

Sakozy était présent dans la salle d’audience, lorsque ce verdict a été prononcé.

L’ancien locataire de l’Elysée pendant la période du 16 mai 2007 au 15 mai 2012, a annoncé, par le biais de son avocate, son intention d’intenter un pourvoi en cassation, se disant innocent des accusations qui lui sont adressées.