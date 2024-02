François Hollande développe une sortie de crise à Gaza, et appelle à des sanctions contre des Israéliens au niveau de l’Union européenne

L’ancien président français, François Hollande, a appelé, ce mercredi 07 février 2024, à un cessez-le feu définitif à Gaza.

S’exprimant au sujet de la guerre israélienne contre Gaza, lors d’un entretien ce matin avec France Info, Hollande a aussi considéré la libération des otages, dont Hamas à la clef et l’acheminement des aides aux déplacés de Gaza comme étant des conditions prioritaires, devant être mises en oeuvre immédiatement. « Dans le même temps, il faut avancer un plan de paix », dans la perspective de la création d’un Etat palestinien.

François Hollande s’est attaqué à Netanyahu qui a « a crée une situation épouvantable en Cisjordanie, où les colons s’installent et progressent, il y a des morts », a-t-il dit, considérant que c’est la communauté internationale qui doit avancer et faire pression en vue d’une solution politique débouchant sur la création d’un Etat palestinien.

Interrogé sur l’éventualité que la France édicte des sanctions contre Israël, il a considéré que « la question liée à la légitimité des sanctions et des avoirs confisqués devra se poser au niveau de l’Union européenne ».

Les Etats-Unis et Joe Biden ont édicté des sanctions contre quatre Israéliens de Cisjordanie, a-t-il rappelé.

S’agissant des attaques perpétrées par les Houthis en mer rouge, François Hollande a accusé « l’Iran qui n’en veut pas d’un conflit direct avec les Etats-Unis et Israël, d’utiliser des proxy. »

« Cela fait plus de dix ans que les Houthis occupent et contrôlent une grande partie du Yémen, les Houthis bombardent des navires au détroit de Bab el-Mandeb », a-t-il indiqué.

« La France est attachée à la liberté de navigation, on ne peut accepter que les alliés (Etats-Unis et Grande-Bretagne) soient attaqués, ils ne peuvent subir les conséquences d’un conflit dont ils ne sont pas partie-prenante, la France ne peut rester indifférente et inactive contre les attaques contre les navires ».

« La France doit travailler avec les Américains et les Britanniques, pour assurer la liberté de la navigation, face à la mise en cause des droits fondamentaux et de l’économie mondiale », a-t-il dit.

A la question de savoir si un hommage devra être rendu aux victimes de la guerre à Gaza, à l’image de l’hommage qui sera organisé, ce mercredi, aux invalides à Paris pour les victimes françaises du 7 Octobre (42 morts et trois disparus), auquel il sera présent aux côtés d’Emmanuel Macron, l’ancien président français a considéré « qu’une vie est équivalente à une vie, un acte de terrorisme n’est pas, néanmoins, un acte de guerre, (…) même si la situation humanitaire à Gaza est intolérable, ce n’est pas de la même nature ».

Au sujet de la guerre en Ukraine, Hollande à accusé « la Russie de Poutine de vouloir affaiblir et disqualifier « l’Occident sur le plan international. « La Russie est directement en opposition et en contradiction avec ce que nous sommes, la démocratie ».

« Les Ukrainiens ne se battent pas, uniquement, pour leurs frontières, mais se battent pour l’idée de la démocratie ».

