Frappes aériennes israéliennes au Liban : 36 morts et 150 blessés en 24 heures

Le ministère libanais de la Santé a rapporté, mardi soir, que les frappes aériennes israéliennes ayant visé différentes régions du Liban au cours des dernières 24 heures ont causé la mort de 36 personnes et fait 150 blessés.

Dans la région de la Bekaa, six personnes ont été tuées et huit blessées, tandis que dans le gouvernorat de Nabatieh, le bilan s’élève à 30 morts et 121 blessés. Le Mont-Liban compte 20 blessés, et une personne a été touchée dans le district de Baalbek-Hermel.

Depuis le début des bombardements israéliens, plus de 2 100 personnes ont perdu la vie et plus de 10 000 ont été blessées, selon les autorités libanaises.

Gnetnews