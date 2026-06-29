FTF : Ridha Jeddi nommé directeur technique national

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, ce lundi, la nomination de Ridha Jeddi au poste de directeur technique national de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Dans un communiqué, le ministère a également, fait savoir que Nidhal Abdelkérim a été désigné directeur technique national de la Fédération tunisienne de basketball, tandis que Bassem Fourati a été reconduit à la tête de la direction technique de la Fédération tunisienne de volley-ball.

Par ailleurs, Brahim Agrebi a été nommé directeur technique national de la Fédération tunisienne de handball.