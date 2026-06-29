FTF : Ridha Jeddi nommé directeur technique national

29-06-2026

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, ce lundi, la nomination de Ridha Jeddi au poste de directeur technique national de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Dans un communiqué, le ministère a également, fait savoir que Nidhal Abdelkérim a été désigné directeur technique national de la Fédération tunisienne de basketball, tandis que Bassem Fourati a été reconduit à la tête de la direction technique de la Fédération tunisienne de volley-ball.

Par ailleurs, Brahim Agrebi a été nommé directeur technique national de la Fédération tunisienne de handball.

Fil d'actualités

Mondial 2026 : Le Paraguay écarte l’Allemagne

30-06-2026

Le président de la fédération saoudienne démissionne

29-06-2026

Mondial 2026 : Casemiro et Martinelli brisent le rêve japonais

29-06-2026

ES Metlaoui : Les membres du bureau directeur jettent l’épong

29-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

Mondial 2026 : Le Paraguay écarte l’Allemagne

30-06-2026

Le président de la fédération saoudienne démissionne

29-06-2026

Mondial 2026 : Casemiro et Martinelli brisent le rêve japonais

29-06-2026

ES Metlaoui : Les membres du bureau directeur jettent l’éponge

29-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025