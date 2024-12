Fuite des cerveaux : Plus de 3000 Tunisiens recrutÃ©s Ã  l’Ã©tranger en 2024

Fuite des cerveaux : Plus de 3000 Tunisiens recrutés à l’étranger en 2024

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Mohamed Blidi, directeur général de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), a qualifié la fuite des cerveaux de « question sensible » nécessitant des débats et des études approfondies.

Blidi a révélé que 3 198 Tunisiens ont été recrutés à l’étranger via l’ATCT jusqu’au 31 octobre 2024. Les domaines de l’éducation et de la santé figurent en tête des secteurs les plus prisés pour les compétences tunisiennes.

« La Tunisie compte actuellement 26 000 travailleurs à l’étranger, dont 31 % dans le secteur de la santé et 37 % dans celui de l’éducation. Les autres sont répartis dans divers secteurs professionnels », a-t-il précisé.

Gnetnews