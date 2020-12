FunÃ©railles ce mercredi de Gilbert Naccache Ã  Tunis

Funérailles ce mercredi de Gilbert Naccache à Tunis

L’écrivain et militant de gauche tunisien, Gilbert Naccache, sera inhumé ce mercredi 30 décembre 2020, au carré des libres penseurs, au cimetière de Bourjel de Tunis.

Sa dépouille a été rapatriée hier en Tunisie.

Décédé samedi 26 décembre à l’âge de 81 ans à Paris, ce natif de Tunis, défenseur des causes justes et opposant à Ben Ali et Bourguiba où il a connu plusieurs fois la prison, ne cesse de recueillir les hommages populaires, ainsi que d’intellectuels et politiciens de tout bord.

Avec sa disparition, la Tunisie perd un militant sincère qui a toujours su trouver le mot juste pour condamner les excès et les fausses querelles, rectifier les contre-vérités historiques, et prôner l’idéal démocratique et les libertés, où chacun trouvera sa place. Son souvenir restera vivant dans l’imaginaire collectif tunisien, grâce notamment à ses nombreux écrits et livres, comme « Cristal », « le ciel par-dessus le toit », « il pleut des avions », « Patchwork »… Qu’il repose en paix, et que le paradis soit sa dernière demeure.

