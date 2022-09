Funérailles du siècle ce lundi 19 septembre de la reine Elizabeth II en présence de dirigeants du monde entier

Des dirigeants, rois, princes, chefs d’Etat et de gouvernement, ont convergé ce lundi 19 septembre, à Londres pour prendre part aux funérailles de la reine Elizabeth II, un évènement historique qui prend l’air d’un sommet mondial informel.

Le cercueil de la reine, drapé de l’étendard royal et de la couronne, est arrivé à l’instant même, 11h00, à l’abbaye de Westminster, sur fond du chant de l’église anglicane, après avoir quitté Westminster, suivi par la famille royale, notamment le nouveau roi Charles III et de ses deux fils William et Harry, au milieu d’un dispositif sécuritaire impressionnant jamais connu à Londres.

Plus de 2000 invités sont présents dont des centaines de chefs d’Etat à ces funérailles du siècle, retransmises par les principales chaines internationales qui sont suivies par des centaines de millions de spectateurs dans le monde, voient ainsi la présence du président américain, Joe Biden, du Français, Emmanuel Macron, du Turc, Recep Tayyip Erdogan, le Brésilien, Jair Bolsonaro…

Plusieurs rois ont fait le déplacement à Londres, à l’instar du roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le roi des Pays-Bas et son épouse, du roi Felipe VI d’Espagne, et des familles royales de Norvège, de Suède, du Danemark et de Monaco. L’empereur du Japon, le sultan de Brunei et biens d’autres.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau, et ses homologues néo-zélandaise Jacinda Ardern et australien Anthony Albanese font partie de ce gotha mondial présent à Londres.

Plusieurs dirigeants arabes et de la région du Golfe seront présents, notamment le roi d’Oman, Haythem Ben Tarek, le roi du Bahrein, Hamed ben Issa al-Khalifa, l’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed al-Thani…

Participent également à ces funérailles royales, le prince héritier du Koweit, Mechaâl Ahmed Sobah, le vice-président émirati et gouverneur de Dubaï, Mohamed Ben Rached al-Mektoum…

L’Arabie saoudite devrait être représentée par le ministre d’Etat, Turki Ben Mohamed al-Saoud, rapporte la BBC…

La reine, qui s’est éteinte le soir du jeudi 08 septembre 2022, à l’âge de 96 ans, dans sa résidence d’été de Balmoral, en Ecosse après 70 ans de règne, sera inhumée ce lundi au château de Windsor, dans la foulée ce cette cérémonie royale.

