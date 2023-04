Gafsa: Kamel Feki en visite au poste frontalier de Om Laarayes

Le ministre de l’Intérieur, M. Kamel Feki, accompagné d’un certain nombre de cadres supérieurs du ministère, a effectué ce vendredi 07 avril 2023 une visite de travail sur le terrain dans la région de Gafsa, où il a été informé par le gouverneur de la région des conditions de travail des unités relevant des différents services de sécurité nationale, de la garde nationale et de la protection civile.

La visite a également inclus plusieurs points de contrôle réglementaires, de circulation, de sécurité et de patrouilles stationnaires et mobiles, au cours desquels le ministre a pris connaissance du travail des unités de sécurité et de leur niveau de préparation. Il a également examiné les ressources humaines et matérielles mobilisées pour veiller à la sécurité des citoyens et protéger les biens publics et privés.

Kamel Feki a également inspecté les unités de sécurité travaillant au poste de contrôle avancé « El Qa’taa » relevant de la brigade frontalière d’Om Laarayes, où il a assisté à des présentations théoriques et pratiques mettant en évidence leur niveau de préparation à protéger les frontières tunisiennes, soulignant les efforts déployés pour lutter contre les dangers du terrorisme et faire face au phénomène de la contrebande.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre d’écouter les préoccupations des forces de sécurité, saluant le sacrifice, la discipline et le haut degré de patriotisme des unités de sécurité et appelant à plus d’engagement, de dévouement et d’amélioration de l’état d’alerte opérationnelle pour assurer la sécurité publique et l’intégrité territoriale du pays.

Enfin, le ministre a partagé un repas de rupture du jeûne avec un certain nombre de cadres et d’agents de différents services de sécurité de la région au poste de contrôle avancé « El Qa’taa ».

