Garde Ã  vue de l’homme d’affaires Hatem ChaÃ¢bouni pour soupÃ§ons de corruption financiÃ¨re

Garde à vue de l’homme d’affaires Hatem Chaâbouni pour soupçons de corruption financière

Le mardi 4 juin 2024, le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a annoncé dans une déclaration médiatique que le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier avait ordonné la mise en garde à vue de l’homme d’affaires Hatem Chaâbouni, dirigeant du groupe Chahia et Alfa Nutrition Animale.

Selon Mohamed Zitouna, Hatem Chaâbouni est suspecté d’avoir utilisé ses entreprises pour effectuer des transactions financières douteuses et de s’être engagé dans des opérations de blanchiment d’argent pour légitimer les sources de ses fonds. Ces activités auraient été réalisées, entre autres, en participant à une augmentation de capital d’une banque publique.

Après consultation avec le représentant du parquet du Pôle judiciaire économique et financier et sur la base des résultats des enquêtes et investigations, il a été décidé de placer Hatem Chaâbouni en garde à vue pour une durée de cinq jours. Il est soupçonné de corruption financière et administrative, de transactions financières suspectes et de blanchiment d’argent. Les investigations se poursuivent au sein de l’unité en charge de l’enquête.

Pour rappel, Hatem Chaâbouni avait été arrêté une première fois le 17 août 2023 par la Brigade centrale des crimes financiers de la Garde nationale à El Aouina et placé en garde à vue. Il avait été libéré le 26 août 2023, sous décision du juge d’instruction, mais une interdiction de voyage avait été émise à son encontre.

