Gaza : Bilan des victimes des rÃ©centes attaques sionistes

Gaza : Bilan des victimes des récentes attaques sionistes

Les autorités sanitaires de Gaza ont annoncé jeudi que le nombre de martyrs causés par les récentes attaques sionistes contre la bande de Gaza a atteint 38 345. Au cours des dernières 24 heures, l’armée sioniste a rapporté avoir tué 50 personnes et en avoir blessé 54 autres, selon un communiqué officiel.

Des sources palestiniennes ont également signalé que les attaques aériennes et d’artillerie sur Gaza et Rafah ont coûté la vie à au moins 34 personnes. Le service de défense civile de Gaza a décrit une scène déchirante dans plusieurs quartiers, où les corps de nombreuses victimes gisent encore dans les rues d’al-Rimal, d’Al-Sina’a et d’Al-Katiba.

Par ailleurs, des sources médicales ont confirmé que quatre Palestiniens, dont un enfant, ont été tués lors d’un raid spécifique dans le quartier de Tal al-Sultan, à Rafah. Dans un communiqué distinct, le porte-parole de l’armée sioniste, Avichay Adraee, a déclaré que les forces sionistes avaient éliminé Hassan Abu Kwaik, haut responsable du mécanisme de sécurité intérieure du Hamas, au centre de la bande de Gaza.

Cette escalade tragique de la violence suscite une condamnation internationale croissante, avec des appels à la cessation immédiate des hostilités et au respect des vies civiles innocentes dans la région.

Gnetnews