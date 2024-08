Gaza : Le bilan des victimes de l’agression israélienne s’alourdit tragiquement

Le bilan de l’agression israélienne contre la bande de Gaza continue de s’alourdir de manière tragique, selon des sources médicales qui se sont confiées ce lundi 12 août 2024 à l’agence de presse WAFA. Depuis le début des hostilités le 7 octobre 2023, le nombre de martyrs a atteint 39 897, tandis que 92 152 personnes ont été blessées.

Ces mêmes sources ont révélé que les forces d’occupation israéliennes ont perpétré trois massacres contre des familles dans la bande de Gaza au cours des dernières 48 heures, causant la mort de 142 personnes. Elles ont également signalé que des milliers de victimes restent ensevelies sous les décombres des bâtiments détruits et sur les routes. Les ambulances et les équipes de la protection civile peinent à accéder à ces zones pour secourir les survivants et récupérer les corps.

Gnetnews