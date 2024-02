Gaza: Rencontres stratégiques au Caire entre responsables de la CIA, du Mossad et du gouvernement qatari

Le directeur de la CIA, William Burns, le chef du Mossad, David Barnea, le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et le directeur des renseignements égyptiens, Abbas Kamel, se sont réunis au Caire dans un contexte d’intensification de la pression internationale pour parvenir à un accord de trêve entre Israël et le Hamas à Gaza. Cette rencontre, rapportée par la chaîne de télévision Al-Qahera News affiliée au renseignement égyptien, intervient après l’annonce par Israël d’une offensive imminente sur la ville de Rafah, située dans la bande de Gaza et densément peuplée.

Le Hamas a réagi en se déclarant « ouvert à discuter de toute initiative visant à mettre fin à l’agression et à la guerre », selon un responsable du mouvement qui a souhaité rester anonyme lors d’un échange avec l’AFP. Il a ajouté que le Hamas et d’autres mouvements palestiniens attendent les résultats des pourparlers en cours au Caire.

Lundi, le président américain Joe Biden a annoncé que des discussions étaient en cours concernant un accord de libération d’otages détenus par le Hamas, assorti d’une pause d’au moins six semaines dans les hostilités avec Israël. Biden a souligné la nécessité de protéger les civils palestiniens en cas d’offensive israélienne sur Rafah, une ville du sud de la bande de Gaza.

Le roi de Jordanie, Abdallah II, a également exprimé ses inquiétudes lors d’une allocution conjointe avec Joe Biden à la Maison Blanche, déclarant qu’une attaque israélienne sur Rafah entraînerait inévitablement une autre catastrophe humanitaire.

Précédemment, une proposition de cessez-le-feu avait été soumise au Hamas fin janvier. Cette proposition, élaborée lors d’une réunion à Paris entre des représentants américains, israéliens, qataris et égyptiens, envisageait une trêve de six semaines permettant l’échange d’environ 40 otages israéliens contre cinq à six fois plus de prisonniers palestiniens.

Cependant, l’espoir d’un accord s’était éloigné après l’ordre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, de « préparer » une offensive sur Rafah la semaine dernière, où sont regroupés des Palestiniens déplacés par la guerre.

Selon Israël, 130 otages se trouvent toujours à Gaza, avec 29 décès signalés parmi environ 250 personnes enlevées le 7 octobre. Une trêve d’une semaine en novembre avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 Palestiniens détenus par Israël.

Gnetnews