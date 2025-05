Gestion de l’eau : un taux de remplissage des barrages à 39 %, mais des défis persistants à l’approche de l’été

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 39,2 % au 7 mai 2025, soit environ 927 millions de mètres cubes, a indiqué Hammadi Habib, secrétaire d’État chargé des ressources hydrauliques auprès du ministre de l’Agriculture. Bien que ce niveau soit jugé « confortable » par rapport aux années précédentes — où les réserves n’avaient pas dépassé les 900 millions de mètres cubes depuis 2022 —, il reste insuffisant pour garantir une couverture optimale des besoins en eau, notamment durant la période estivale.

Lors d’une intervention à un cycle de formation au Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs, organisé autour de la thématique de la gouvernance de l’eau, Hammadi Habib a détaillé les mesures entreprises pour anticiper les pics de consommation à venir. Des visites de terrain ont été menées dans plusieurs gouvernorats confrontés à des tensions sur la distribution de l’eau potable. Des travaux de forage et d’électrification de puits sont en cours afin de prévenir d’éventuelles coupures durant l’été et de constituer une réserve stratégique pour l’année prochaine.

Le département ministériel de l’Agriculture prévoit également de renforcer sa coordination avec les structures régionales. Des réunions seront tenues avec les commissariats régionaux au développement agricole pour passer en revue les données disponibles et affiner les stratégies d’intervention, notamment en matière d’eau potable et d’irrigation.

Par ailleurs, une mise à jour du Code de l’eau est en cours. Le texte révisé sera finalisé au sein du ministère dans un délai de dix jours avant d’être soumis à un conseil ministériel puis présenté à l’Assemblée des représentants du peuple pour adoption.

Sur le volet des infrastructures, Hammadi Habib a rappelé que deux stations de dessalement sont actuellement opérationnelles à Zarat et Djerba, tandis que la mise en service de la station de Sousse est prévue pour le mois de juin. Des projets d’unités supplémentaires sont également à l’étude à Zarzis et Mahdia, en attente de financement.

Enfin, concernant l’impact du secteur touristique sur la consommation d’eau, il a été précisé que ce secteur représente environ 1 % de la consommation nationale. Toutefois, les touristes consommeraient plus d’eau, en moyenne, que les citoyens tunisiens. Dans cette optique, des rencontres seront organisées à Tabarka, Hammamet, Sousse et Djerba avec les hôteliers afin de discuter des mesures d’économie d’eau à mettre en œuvre pendant la haute saison.

