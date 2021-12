Ghannouchi rejette les décisions de Saied et appelle à un dialogue national

Rached Ghannouchi, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dont les activités sont suspendues, a exprimé dans un communiqué publié ce jeudi 16 décembre 2021, son rejet des décisions du président de la République, Kais Saïed.

Ghannouchi a dénoncé le gel pour une année supplémentaire, des travaux du parlement, considérant cette décision anticonstitutionnelle et illégale. Il a également souligné son rejet de toute révision de la Constitution et toute atteinte au processus mis en place depuis 2014.

Dans le même communiqué, Ghannouchi a considéré que la crise qui s’est aggravée ne pourrait être résolue qu’après la suspension des mesures exceptionnelles et le lancement d’un dialogue national. Il a rejeté aussi « les procès sélectifs » des députés et les politiques de chantage et de restrictions.

Gnetnews