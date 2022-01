Ghaylen Chaâleli : « Le Burkina ? Nous n’avons qu’à jouer à notre niveau »

Revenu avec le groupe suite à cinq jours d’isolement, le milieu de terrain de l’équipe de Tunisie a parlé du rendez-vous de samedi qui opposera la Tunisie au Burkina Faso dans le cadre des quarts de finale de la CAN. Pour Ghaylen Chaâleli, il n’y a absolument plus de place aux pronostics et les idées sont claires : « Nous n’avons peur de personne. Les adversaires ont tous des qualités énormes et pour gagner, il faut être au top. Le Burkina ? Nous pensons à notre football. Nous n’avons qu’à jouer à notre vrai niveau et ce n’est que comme ça que nous parviendrons à passer le tour ».

GnetNews