Giorgia Meloni remporte les législatives en Italie et revendique la présidence du Conseil

Giorgia Meloni a revendiqué dimanche soir la direction du prochain gouvernement. Sa coalition de partis nationalistes et d’extrême droite est bien partie pour succéder au gouvernement de Mario Draghi, dont la coalition a été mise en minorité l’été l’obligeant à jeter l’éponge, le 14 juillet dernier.

Fratelli d’Italia est arrivé en tête aux législatives dimanche 25 septembre en Italie. La coalition qu’elle forme avec l’autre parti d’extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini, et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, est sortie triomphante du scrutin de dimanche, raflant jusqu’à 47 % des suffrages

Romaine, âgée de 45 ans, Giorgia Meloni a axé sa campagne sur la lutte contre l’immigration et sur la baisse des impôts.

Dans un discours prononcé après l’annonce des résultats, Giorgia Meloni a adopté un ton conciliant.

« Si nous sommes appelés à gouverner ce pays, nous le ferons pour tous les Italiens, avec la volonté d’unir le peuple et de nous concentrer sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui nous divise », a-t-elle déclaré, cité par Reuters.

L’arrivée de Giorgia Meloni inquiète l’Europe. L’Italie, un pays fondateur du marché commun et de la communauté européenne, passerait aux mains d’une euro-sceptique, ce qui risque de fragiliser une Union européenne aux prises avec des défis majeurs, en prime les conséquences désastreuses de la guerre russe en Ukraine, sur les économies européennes et leur sécurité alimentaire et énergétique.