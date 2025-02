GlobalNet et Smartup prÃ©sentent leur solution SIRH sur le Cloud national au Business IT Solutions Expo 2025

GlobalNet et Smartup présentent leur solution SIRH sur le Cloud national au Business IT Solutions Expo 2025

Lors de la première édition du Business IT Solutions Expo (BITSE), l’événement dédié aux solutions technologiques qui s’est tenu les 25 et 26 février 2025 à la Cité de la Culture à Tunis, GlobalNet et Smartup, deux entreprises phares du Groupe 3S, ont présenté leur solution de gestion RH basée sur le cloud national. Organisé par Express FM, ce salon a réuni les principaux éditeurs et intégrateurs de solutions IT, offrant une vitrine unique pour la digitalisation des organisations.

L’importance du Cloud pour la digitalisation des entreprises

Présentant les tendances actuelles du cloud et son importance pour les stratégies IT des entreprises, Fares Braiek, Chef du département infrastructure et système chez GlobalNet, a indiqué que le marché du Cloud a continué à se développer d’une façon exponentielle en atteignant selon les estimations, 2321 milliards de dollars en 2032, soit 47% d’évolution par rapport à l’année 2023.

« En 2024, 30% des entreprises ont opté pour des solutions reposant sur le cloud, 71% à base cloud hybride et 24% des sociétés ont porté leur dévolu sur des solutions divisées entre le cloud privé et public. Cela s’explique par le fait que ces entreprises recherchent la flexibilité du cloud public, tout en gardant le contrôle et la sécurité du cloud privé» a souligné Fares Braiek, en notant au passage, que moins de 60% des plateformes cloud sont sujettes aux incidents de sécurité.

Cela s’explique, selon-lui, aux investissements massifs que font les fournisseurs cloud en matière de sécurité, de redondance et de conformité par rapport aux normes internationales.

Les différents types de Cloud proposés par GlobalNet

L’expert a ajouté que cette stratégie basée sur le cloud contribue pleinement, à la digitalisation des entreprises et à leur modernisation et servira comme un socle pour pouvoir héberger la plupart des applications, qu’il s’agisse de CRM, d’ERP ou de SIRH. Et d’ajouter que GlobalNet propose dans ce contexte, trois offres adaptées pour chaque type d’entreprise : Une première basée sur le cloud IaaS, une seconde sur le PaaS et une troisième sur le SaaS.

Il a précisé qu’avant l’ère du Cloud, les entreprises géraient elles-mêmes de bout-en-bout, leur infrastructure informatique. Ce modèle, bien qu’il donne la main à l’entreprise pour gérer son infrastructure de bout en bout, est devenu contraignant et très couteux en termes de maintenance et de ressources, surtout si l’on observe bien le marché tunisien, marqué cette dernière période par une pénurie en termes de compétences IT.

« Grâce à l’IaaS, GlobalNet en tant que « Cloud Provider » prend en charge la gestion des parties infrastructure (virtualisation des serveurs, stockage et networking). Il s’agit d’un modèle flexible, surtout pour les sociétés les plus résilientes et qui préfèrent garder le contrôle des données des logiciels, tout en évitant la gestion de la partie physique, et de la sécurité. Il existe trois solutions chez GlobalNet : le VPS, le multi-VPS et le VDC pour répondre à tout type de besoins allant de quelques VM à un environnement entier, le tout sécurisé par les meilleurs dispositifs de sécurité. Enfin, nous proposons l’offre SIRH hébergée sur le cloud national de GlobalNet, et dans lequel le client

aura juste besoin de paramètres d’authentification pour pouvoir profiter de l’application sans se soucier

des détails techniques, de l’hébergement et de la sécurité ».

Une solution SIRH packagée adaptée à l’ensemble du marché Tunisien

De son côté, Hamdi Bouasker, Sales Managers chez Smartup, est revenu sur les débuts de cette solution SIRH, basée sur un projet initié en 2010 de refonte de logiciels du Groupe 3S : « Nous sommes renommés depuis 1988 pour les logiciels de gestion, ressources humaines, gestion commerciale, finance, comptabilité, etc. L’objectif était de proposer sur le marché un ERP de gestion qu’on a appelé SmartBusiness. Celui-ci comporte trois composantes : la gestion commerciale, la partie financière et le volet gestion RH. Dans l’objectif de suivre la tendance des technologies émergentes et afin d’enrichir l’environnement Cloud de GlobalNet qui se doit de proposer constamment des services

complémentaires, nous avons décidé de créer un duo entre Cloud et SIRH».

Selon M. Bouasker, la spécificité de ce SIRH est qu’il est destiné à aux entreprises de toute taille et est totalement modulaire. « L’atout principal de cette solution est qu’elle est entièrement développée par les ingénieurs de 3S et Smartup, ce qui signifie que les capacités de personnalisation sont infinies. Notre offre phare, est le SIRH. Une solution complète composée de huit modules totalement intégrés qui couvrent tout le cycle d’un collaborateur : recrutement, présence, administration IP, gestion sociale, développement de carrière, formation, gestion médicale… ».

Hamdi Bouasker a également évoqué le portail collaboratif qui permet aux sociétés de communiquer avec les salariés ou encore de les motiver. Ce produit GlobalNet, permet donc de proposer une solution packagée adaptée à l’ensemble du marché Tunisien, développée par des ingénieurs Tunisien et hébergé dans les règles de l’art sur le N-Cloud de GlobalNet.

A propos du BITSE 2025

Rappelons que le Business IT Solutions Expo 2025 est le rendez-vous incontournable pour les décideurs, DSI, DRH, DAF et tous les acteurs impliqués dans la modernisation des entreprises. ERP, SIRH, GED, Big Data, cybersécurité, cloud computing… L’événement BITSE a mis en avant les outils et innovations permettant aux entreprises d’optimiser leurs processus, d’améliorer leur performance et d’accélérer leur transformation digitale.

Avec plus de 50 exposants et 80 intervenants, les participants ont pu découvrir les dernières avancées et tendances du secteur. Les professionnels ont pu rencontrer des experts, échanger sur les meilleures pratiques et identifier les solutions adaptées à leurs besoins.

Samy Ben Naceur