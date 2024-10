GlobalNet, partenaire du codéveloppement numérique entre la France et la Tunisie : Un hub de compétences en cybersécurité

La seconde édition du Forum du Codéveloppement Numérique, coorganisée par Business France et la French Tech Tunis, s’est tenue ce jeudi 17 octobre 2024, mettant en lumière les échanges fructueux entre les écosystèmes numériques tunisien et français. Cet événement, soutenu par plusieurs partenaires dont la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fondation Tunisie pour le Développement, l’Agence nationale de la Cybersécurité, GlobalNet et d’autres acteurs du secteur numérique, a permis de souligner le rôle grandissant de la Tunisie comme hub de compétences, notamment dans le domaine de la cybersécurité.

Parmi les temps forts de cette édition, un panel sur la cybersécurité a réuni des experts de premier plan, dont Nabil Zakraoui, Directeur Presales de GlobalNet, qui a partagé son analyse sur l’importance stratégique de ce secteur. Ce dernier a rappelé que la Tunisie, grâce à la qualité de son enseignement et de ses ingénieurs spécialisés, attire de plus en plus d’entreprises françaises. Ces dernières s’implantent localement ou font appel aux compétences tunisiennes pour renforcer la sécurité de leurs infrastructures numériques ou pour bénéficier de services managés opérés pour des clients Français à partir de la Tunisie.

Il a souligné que l’industrie numérique tunisienne, bien que limitée par la taille de son marché intérieur, exporte une large partie de ses talents à l’international. De nombreux ingénieurs tunisiens sont ainsi recrutés par des entreprises étrangères, notamment françaises, pour leurs compétences en cybersécurité. « Par ailleurs, un nombre croissant de start-ups tunisiennes collabore avec des entreprises françaises, favorisant l’essor du codéveloppement numérique non seulement entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi sur l’ensemble du continent africain », a-t-il déclaré.

En outre, M. Zakraoui a évoqué la réglementation tunisienne en matière de cybersécurité, qui garantit un cadre sécurisé pour les entreprises françaises souhaitant s’appuyer sur des services Cloud tunisiens. Il a notamment mis en avant le label N-Cloud, attribué par l’Agence nationale de la cybersécurité, dont bénéficie d’ailleurs l’activité Cloud IAAS de 3S/GlobalNet à travers son offre CloudNet. Ce label certifie la qualité des services Cloud et leur conformité aux normes internationales, offrant ainsi une garantie supplémentaire aux entreprises soucieuses de la performance et de la sécurité de leurs données.

Cette seconde édition du Forum a également abordé d’autres thématiques d’actualité telles que le Green IT et l’intelligence artificielle, mettant en avant le potentiel d’innovation des deux pays. Des entreprises spécialisées dans les deeptech, greentech, fintech et cybersécurité ont présenté des solutions concrètes pour répondre aux enjeux technologiques de demain.

L’après-midi a été consacrée aux rendez-vous BtoB et à des ateliers thématiques, renforçant les partenariats entre les acteurs du secteur numérique. Le Forum s’inscrit ainsi dans la continuité d’un codéveloppement numérique solide et prometteur entre la France et la Tunisie, offrant des perspectives de croissance et d’innovation pour les deux pays.

Ce rendez-vous illustre l’importance des échanges entre la France et la Tunisie dans le secteur numérique et confirme la position stratégique de la Tunisie comme un acteur clé du codéveloppement en cybersécurité et en technologie Cloud, non seulement pour l’Europe, mais également pour l’ensemble du continent africain.

Wissal Ayadi