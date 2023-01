Gouvernorat de Jendouba: Les cours toujours suspendus, de nouvelles chutes de neige sont à prévoir

Les cours toujours suspendus ce samedi 21 janvier dans les délégations de Ain Draham, Ghardimaou et Balta Bouaouane. Une décision prise et annoncée par le Comité régional de prévention des catastrophes de Jendouba, suite à d’importante chutes de neige prévues ce jour et également en raison de routes coupées.

Par ailleurs, le Comité a décidé de renforcer les moyens d’interventions dans les zones énoncées ci-dessus et aussi dans celles de Beni Mtir et Nour Al Ain. L’objectif étant d’accélérer les opérations de déneigement des routes et des chemins. Des vivres et des bouteilles de gaz et d’huile seront distribués aux habitants.

A noter que l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce samedi des chutes de neige sur les hauteurs et les régions montagneuses dans les gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Siliana et de Kasserine.

