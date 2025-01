Gouvernorat de Tunis : Gestion proactive des bâtiments menaçant de s’effondrer

Dans le cadre de la gestion des bâtiments menaçant de s’effondrer, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a intensifié ses efforts avec une série d’initiatives et de réunions visant à renforcer la sécurité des citoyens et préserver le patrimoine architectural.

Visite de terrain dans les quartiers historiques

Dans l’après-midi du lundi 6 janvier 2025, Imed Boukhris, accompagné de Khouloud El Hichiri, première déléguée du gouvernorat, a effectué une visite de terrain dans plusieurs ruelles de la Médina de Tunis.

Lors de cette visite, le gouverneur a inspecté des bâtiments identifiés comme particulièrement dangereux en raison de leur état de délabrement avancé.

Session de travail dédiée aux bâtiments à risque

Le même jour, une session de travail s’est tenue sous la présidence du gouverneur, réunissant plusieurs acteurs clés, parmi lesquels :

-Les délégués des arrondissements de Bab Bhar, Médina, Bab Souika et Sidi Al-Béchir ;

-Le secrétaire général chargé des affaires municipales à Tunis ;

-La directrice générale des bâtiments menaçant de s’effondrer à la municipalité de Tunis ;

-Le directeur régional des équipements ;

-Des représentants de la protection civile et des services du patrimoine.

Cette réunion s’est concentrée sur la mise en œuvre de la loi n°33 de 2024, relative aux bâtiments menaçant de s’effondrer, et a permis d’identifier plusieurs mesures prioritaires.

Inventaire des bâtiments :

-Réalisation d’un recensement exhaustif et actualisé des bâtiments en péril dans le gouvernorat.

-Création d’une fiche descriptive pour chaque bien immobilier, détaillant le niveau de danger, la localisation, la superficie, la propriété et la nature du bâtiment.

Renforcement de la coordination :

-Maintien des travaux de la commission tripartite (municipalité, patrimoine, équipements) en partenariat avec la protection civile.

-Mise en place d’une équipe d’urgence dédiée par la municipalité de Tunis.

Actions sur le terrain :

-Déploiement de trois équipes spécialisées pour des inspections sur place.

-Création d’un comité de supervision dirigé par le gouverneur pour coordonner les interventions, avec la participation des services municipaux, des équipements régionaux, de la protection civile et du patrimoine.

Prévenir avant tout

Le gouverneur a insisté sur l’importance d’une approche préventive et anticipative pour limiter les risques. Il a exhorté les parties prenantes à renforcer leur coordination et à échanger régulièrement des informations pour accélérer les interventions et éviter les drames.

Avec ces initiatives, les autorités locales visent à assurer la sécurité des citoyens tout en préservant l’intégrité des bâtiments historiques de Tunis.

Gnetnews