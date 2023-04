Gouvernorat du Kef: Mesures pour optimiser l’usage de l’eau adoptées par le Conseil régional

Lors d’une réunion du Conseil régional de l’eau dans le gouvernorat du Kef, plusieurs mesures ont été adoptées dans le but d’optimiser l’utilisation de l’eau et de contrer la raréfaction des ressources hydrauliques.

Parmi ces mesures, on peut citer la création d’un comité régional chargé de surveiller l’approvisionnement en eau potable, la lutte contre les puits et les raccordements anarchiques aux sources hydrauliques, ainsi que la mobilisation des ressources disponibles en citernes, tracteurs et points d’eau potable publics et privés.

De plus, des propositions doivent être soumises pour améliorer la part de l’approvisionnement en eau potable dans les zones urbaines et rurales au cours de l’été 2023. Les participants ont également souligné l’urgence de suivre de près la mise en œuvre des projets hydrauliques en cours ou programmés cette année afin de consolider les ressources en eau dans les différentes délégations, notamment celles touchées par le manque d’eau.

