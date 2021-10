Grand-Tunis : Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur annonce lâ€™arrestation de 27 personnes pour avoir semÃ© le trouble Ã  la gare Barcelone

Grand-Tunis : Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation de 27 personnes pour avoir semé le trouble à la gare Barcelone

Le ministère de l’Intérieur annonce ce jeudi soir l’arrestation de 27 personnes, pour avoir semé le trouble à la gare de la place Barcelone.

« Dans le cadre de sécurisation des stations de transport, contre tous les agissements attentatoires à l’ordre public, et suite au grabuge sur la voie publique et dans la gare principale de Tunis (Place Barcelone), au jet de pierres et à l’entrave du trafic des trains, perpétrés par un groupe de personnes le 20 octobre, la police de secours a appréhendé 27 personnes », indique le département de l’avenue Habib Bourguiba, dans un communiqué paru sur sa page officielle.

Ils ont été conduits au commissariat de police de Fondouk El Ghalla, pour « collusion et atteinte délibérée aux biens d’autrui », ajoute la même source.

Gnetnews