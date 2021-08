Grand-Tunis : Les 04 gouverneurs allègent les restrictions et annoncent de nouvelles dispositions

Les gouverneurs du Grand-Tunis ont allégé les dispositions du confinement général adoptées cet été pour freiner la propagation du Coronavirus. Suite à l’amélioration de la situation épidémique, et aux décisions annoncées la veille par la présidence de la république, ils ont décidé la reprise des activités des marchés hebdomadaires à compter du 19 août 2021, en appelant les municipalités territorialement compétentes à veiller sur leur organisation, ainsi que sur le respect des protocoles sanitaires qui leur sont spécifiques.

Dans un communiqué rendu public hier, les gouverneurs de Tunis, Ariana, Ben Arous et la Manouba ont annoncé la reprise de la prière du vendredi, à compter du 20 août 2021, avec le respect des protocoles sanitaires propres aux mosquées.

Ils ont, par ailleurs, maintenu l’interdiction du jeu des cartes, et l’utilisation du narguilé (chicha) dans les cafés.

Les 04 gouverneurs se sont, en préambule, engagés à mettre en application, les dispositions contenues dans le communiqué de la présidence de la république, du mercredi 18 août.

Ils ont ainsi décidé de revoir les horaires du couvre-feu, pour s’étaler, à compter de ce jeudi 19 août, de minuit à 5h du matin ; d’interdire toutes les manifestations et rassemblements familiaux, privés et publics dans les espaces fermés, ; d’autoriser les personnes ayant achevé la vaccination contre le Covid-19 d’assister aux événements et rassemblements familiaux, privés et publics dans les espaces ouverts, avec la nécessité de s’en tenir aux protocoles sanitaires.

Ces dispositions portent, également, sur la levée des chaises et l’interdiction de la consommation sur place à 22 heures, dans les restaurants et cafés, tous types confondus ; et d’imposer un confinement obligatoire d’une durée de dix jours, aux arrivants en Tunisie ayant prouvé l’achèvement de la vaccination…

