Grand-Tunis : Les lignes du Métro 4 et 5 sur une seule voie à partir de ce lundi 30 janvier

La Société des Transports de Tunis annonce que le trafic des lignes du métro 04 et 05 se fera, à compter de ce lundi 30 janvier 2023, sur une seule voie (aller et retour), entre les stations de la République et Bab El-Khadhra.

La Transtu impute ce changement qui se poursuit du lundi 30 janvier à 20 : 00, au samedi 18 février 2023, à 05 : 00, aux travaux prévus au niveau du croisement de la voie ferrée, Ouled Haffouz/ Av Béchir Sfar, qui requerra la fermeture de la voie à ce niveau.

Ces travaux induiront, également, un changement du trafic routier. Les automobilistes en provenance de Bab Saâdoun vers Bab el-Khadhra, pourraient continuer leur route sur le pont de Bab Laâssal, via l’avenue Ouled Haffouz, puis l’avenue Taïed el-Mhiri, en direction de Bab el-Khadhra.

La société en appelle à la compréhension des usagers de la route, quant à la nécessité de la réalisation de ces travaux, qui se poursuivront nuit et jour, et s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’infrastructure, au niveau des croisements rail/ route.

Gnetnews