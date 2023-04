Grand-Tunis : Perturbations et coupure d’eau dans certaines régions de l’Ariana

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce que des perturbations et une coupure d’eau potable, seront enregistrées dans certaines régions du gouvernorat de l’Ariana, ce vendredi 14 avril 2023, à partir de 21 heures.

Les perturbations et coupure d’eau concernent la zone industrielle et artisanale de Mnihla, la Zone Aredh (terre) Ben Arfa, Sidi Thabet, Jabbes, el-Bokri, Sebelat Ben Ammar, Nahli, le pont de Bizerte, Kalaat Andalous, Borj Touil, la Cité Chaker et el-Brarja.

La SONEDE impute, dans un communiqué, ces perturbations aux travaux d’aménagement de la route X20 par le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, et le raccordement d’une partie du canal principal de distribution, rayon 400, transférée via la route des Chinois à Mnihla.

La société assure que la reprise de la distribution de l’eau dans les régions concernées interviendra le samedi 15 avril 2023 à partir de midi, après la fin des travaux, lesquels se poursuivront, sans discontinuer.

Gnetnews