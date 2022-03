Grand-Tunis/ Coupure d’eau : Réunion des 04 gouverneurs pour examiner les préparatifs logistiques

Suite à la décision de coupure d’eau pendant 05 jours à compter du 21 Mars 2022 dans toutes les délégations du gouvernorat de Ben Arous, une séance de travail a réuni, hier soir, jeudi 17 Mars 2022, les gouverneurs du Grand-Tunis.

Le gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine Chelbi, le gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, le gouverneur de l’Ariana, Samir Abdeljaoued, et le gouverneur de a Manouba, Mohamed Cheikhrouhou, ont examiné les préparatifs matériels et logistiques, et la mobilisation de tous les moyens du Grand-Tunis, en vue de prendre les précautions nécessaires, garantissant le fonctionnement des structures hospitalières et industrielles, et la continuité de leur travail.

Il a été ainsi décidé de mettre à disposition le plus grand nombre de camions citernes en vue d’approvisionner ces structures, souffrant d’un manque de leurs propres réserves en eau, indique le gouvernorat de Ben Arous dans un communiqué.

Des réserves stratégiques d’eau minérale seront mises à la disposition des familles à revenus limités qui n’ont pas les moyens d’en acheter.

La réunion a affirmé la nécessité d’assurer un suivi étroit, à travers la création d’une commission qui sera en réunion permanente, en vue de prendre les mesures appropriées à temps.

La SONEDE avait annoncé auparavant une coupure d’eau de plusieurs jours dans des cités de Tunis, Ben Arous, Nabeul et Zaghouan, pour les besoins des travaux du RFR.

Gnetnews