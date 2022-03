Tunisie : La SONEDE annonce coupure et perturbations d’eau pendant six jours dans des régions de Tunis, Ben Arous, Nabeul et Zaghouan

La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) annonce ce mardi 15 Mars des perturbations et coupure d’eau dans les régions supérieures de Mont-Fleury, d’el-Ouardia 5, des cités Ennour, Ibn Sina, El-Mourouj 2, Jbel Jloud, et Sidi Fathallah du gouvernorat de Tunis.

Cette coupure touche également les délégations de Ben Arous, la cité Seltane, (Slimane), Foundouk Jedid (Nabeul), Jbel Ouest, Bir Mchergua (Zaghouan).

Elle se poursuit du lundi 21 Mars au samedi 26 Mars 2022, les travaux se poursuivront sans discontinuer nuit et jour, tout au long de la période des travaux, indique la société.

La société impute ces dysfonctionnements aux travaux du projet du Réseau ferroviaire rapide (RFR), afin de lancer le projet d’échangeur au niveau du croisement Ben Daha, par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

La SONEDE a ainsi programmé des travaux de raccordement du nouveau tronçon, à partir de lundi 21 Mars 2022.

La société appelle ses clients à prendre les précautions nécessaires, y compris le stockage du minimum nécessaire de leurs besoins en eau.

Gnetnews