Grève des cheminots confirmée pour les 25 et 26 septembre : Echec des négociations

La grève des cheminots, initialement prévue puis reportée à deux reprises, a été confirmée pour les 25 et 26 septembre 2024, selon un communiqué publié dans Echaab News, organe médiatique de l’UGTT.

Cette décision intervient après l’échec des négociations tenues ce mercredi au siège de la direction générale de la gestion des conflits du travail et de la promotion des relations professionnelles. Les discussions avaient pour but de répondre aux revendications professionnelles et sociales des agents et cadres de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) ainsi que de la Société des Travaux Ferroviaires (Sotrafer).

