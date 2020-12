Grève générale à Kairouan ce jeudi

Le gouvernorat de Kairouan est en grève générale ce jeudi 3 décembre. Cette grève a été initiée par l’Union régionale du travail de Kairouan et touchera tous les secteurs administratifs et établissements publics. Seuls certains secteurs vitaux resteront en activité comme les services d’urgences et quelques boulangeries.

De son côté le Syndicat Régional du Commerce et de l’Artisanat à Kairouan, a également décidé que les taxis individuels et les louages participeront à cette grève générale et ce dans l’ensemble des délégations de la région.

Le bureau exécutif du Syndicat régional du travail de Kairouan a appelé dans un communiqué, à la mobilisation générale de toutes les structures et bases syndicales ainsi que la population, afin de conduire au succès de cette grève, prévue depuis 9h au siège du syndicat régional du travail.

Les revendications concernent la politique d’atermoiement du gouvernement quant aux revendications d’emplois et de développement dans la région.

Rappelons que de nombreuses organisations nationales et associations civiles avaient, auparavant, adressé au chef du gouvernement, Hichem Mechichi une lettre ouverte dénonçant la marginalisation dont est victime la région.

