Grippe saisonniÃ¨re : Le ministÃ¨re de la SantÃ© publie ses recommandations pour prÃ©venir et traiter lâ€™infection

Grippe saisonnière : Le ministère de la Santé publie ses recommandations pour prévenir et traiter l’infection

Le ministère de la Santé a publié, dimanche 16 février 2025, un ensemble de recommandations visant à prévenir et traiter la grippe saisonnière. Il rappelle que cette infection virale peut entraîner des complications sévères, notamment chez les personnes vulnérables, et insiste sur l’importance de l’adoption de gestes préventifs.

Mesures de prévention essentielles

Pour limiter la propagation du virus, le ministère recommande plusieurs mesures :

Hygiène des mains : Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes.

Éviter le contact avec le visage : Ne pas toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s’être lavé les mains.

Aération des espaces : Renouveler l’air des pièces pour éviter la concentration du virus.

Renforcement du système immunitaire : Adopter une alimentation équilibrée, bien dormir et pratiquer une activité physique.

Port du masque : En cas de contact avec une personne malade ou dans des espaces clos et bondés.

Vaccination : Se faire vacciner chaque année pour réduire le risque d’infection et de complications, notamment chez les personnes fragiles.

Que faire en cas d’infection ?

Si une personne contracte la grippe, certaines mesures permettent d’accélérer la guérison et de limiter la contagion :

Repos : Rester chez soi pendant 3 à 5 jours pour éviter de contaminer son entourage.

Respect des règles d’hygiène : Tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable ou dans le coude.

Hydratation : Boire régulièrement de l’eau ou des infusions pour éviter la déshydratation.

Traitement symptomatique : Prendre du paracétamol pour soulager fièvre et douleurs, mais consulter un médecin si les symptômes persistent.

Hygiène nasale : Nettoyer les voies respiratoires avec du sérum physiologique pour prévenir les infections secondaires.

Le ministère recommande de consulter un médecin en urgence en cas de fièvre élevée persistante, de difficultés respiratoires ou de fatigue extrême. Il rappelle que la vigilance et l’adoption de ces gestes simples permettent de limiter efficacement la propagation du virus et de protéger les plus fragiles.

