Hachani appelle les hommes d’affaires algériens à venir s’installer en Tunisie, et leur promet toutes les facilités

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et son homologue algérien, Aymen Ben Abderrahman, ont coprésidé hier, mercredi 03 Octobre 2023, au palais des congrès d’Alger, l’ouverture du forum économique tuniso-algérien, qui se tient à l’occasion de la tenue en Algérie de la haute commission mixte dans sa 22ème session, en présence d’hommes d’affaires des deux pays.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a indiqué que « ce forum représente un cadre propice de rencontre des hommes d’affaires de Tunisie et d’Algérie, et traduit l’extrême importance accordée par les gouvernements des deux pays au secteur privé, en vue de contribuer à renforcer nos efforts, et d’instaurer des partenariats agissants, en tirant profit des opportunités existantes, des atouts préférentiels, et des vraies potentialités des deux pays ».

« Les mutations internationales ont prouvé que nous n’avons d’autre choix que d’unifier nos efforts, et de renforcer notre action commune afin d’atteindre l’étape du partenariat stratégique agissant », a-t-il considéré, cité par un communiqué de la présidence du gouvernement.

Il a ajouté que l’encouragement des initiatives privées, et l’amélioration du climat de l’investissement sont de nature à ouvrir de larges perspectives devant les hommes d’affaires des deux pays, en vue de l’instauration de partenariats efficients dans différents secteurs.

La Tunisie a entamé la mise en oeuvre du plan de développement 2023-2025, lequel repose, fondamentalement, sur les grandes orientations de la vision stratégique de l’Etat à l’horizon de 2035, lesquelles se traduisent par des mécanismes, des programmes et des réformes, en mettant l’accent sur la centralité des opérateurs économiques dans le nouveau plan.

Ahmed Hachani a souhaité la bienvenue aux hommes d’affaires et investisseurs algériens, promettant de leur fournir toutes les facilitations et encouragements requis, en vue de réunir les meilleures conditions à la réussite de leurs projets dans différents secteurs prometteurs, notamment, l’énergie, les énergies renouvelables, l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique, etc.

Le chef du gouvernement a appelé à la nécessité d’accélérer la formation d’une équipe de travail conjointe, afin d’examiner l’actualisation de l’accord commercial préférentiel, de manière à ce qu’elle puisse tenir sa première réunion avant la fin de l’année en cours.

Il a, par ailleurs, appelé à la tenue de la réunion technique de l’équipe de travail tuniso-algérienne, en vue d’étudier l’instauration d’une zone de libre-échange frontalière.

