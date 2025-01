Halaand prolonge à City jusqu’en 2034 !

Agences- Un nouveau contrat de presque 10 ans. Erling Haaland a prolongé son bail avec Manchester City, comme annoncé par le club mancunien vendredi. L’attaquant de 24 ans, lié au club jusqu’en 2027, a paraphé un nouveau bail de 9 ans et demi, soit jusqu’en… 2034. Arrivé à Manchester en 2022, en provenance du Borussia Dortmund, l’international norvégien (39 sélections, 38 buts) a remporté deux titres de champion d’Angleterre (2023 et 2024) et la Ligue des champions 2023.