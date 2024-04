Hamas est prêt à jeter les armes, Israël n’a pas détruit plus de 20 % de ses capacités (Khalil el-Haya)

Le dirigeant du mouvement Hamas, Khalil el-Haya, a déclaré que le mouvement est disposé à approuver une trêve de 5 ans, ou plus avec Israël.

Dans des déclarations accordées à l’Associated Press, (AP), relayées par el-Jazeera, il a indiqué que le mouvement est prêt à jeter les armes, et à se transformer en un parti politique, si un Etat palestinien indépendant voit le jour dans les frontières de 1967.

Le mouvement acceptera un Etat palestinien indépendant, et pleinement souverain, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et le retour des réfugiés palestiniens, conformément aux résolutions internationales sur les frontières israéliennes, d’avant 1967, a-t-il souligné.

Il a ajouté que le mouvement, Hamas, veut rallier l’organisation de Libération de la Palestine (OLP).

L’ensemble des expériences des militants contre les occupants, montrent qu’ils se transforment, une fois leur indépendance reconquise, leurs droits et leur Etat obtenus, en partis politiques. Les forces combattantes défendant leurs peuple, se transforment en une armée nationale.

Khalil el-Haya a, par ailleurs, affirmé que les contacts entre la direction politique du Hamas à l’étranger, et la direction militaire à Gaza, ne se sont pas interrompus à cause de la guerre. Les contacts, décisions et orientations se déroulent, en concertation, entre les deux parties, a-t-il dit;

S’agissant des menaces israéliennes d’une attaque contre la ville de Rafah, au Sud de Gaza, le dirigeant de Hamas a attesté que l’attaque ne réussira pas à détruire Hamas.

Il a, encore, révélé, que les forces d’occupation israéliennes n’ont pas détruit plus de 20 % des capacités de Hamas, humaines ou de terrain.

