Hamas/IsraÃ«l: Ã‰chec des nÃ©gociations au Caire et tensions croissantes

Hamas/Israël: Échec des négociations au Caire et tensions croissantes

Les négociations tenues au Caire depuis plusieurs jours n’ont pas abouti ce dimanche 25 août. Les discussions entre le Hamas et Israël se sont soldées par un échec, avec des positions encore fermes des deux parties. Alors que les regards se tournent vers l’Iran, qui promet une riposte « mesurée » contre Israël, l’espoir d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza semble de plus en plus lointain.

La situation au Proche-Orient s’est aggravée ce dimanche avec une attaque de drones et une offensive d’envergure du Hezbollah contre Israël, entraînant une riposte de l’entité sioniste. Les frappes israéliennes et les combats avec le Hamas ont continué tout au long de la journée, faisant état de plus de 40.000 personnes tuées depuis les attaques du 7 octobre 2023, dont de nombreux civils.

Les négociations pour un cessez-le-feu, menées au Caire avec des médiateurs américains, égyptiens et qataris, ont échoué à aboutir. Selon des sources sécuritaires égyptiennes citées par Reuters, aucune des propositions de compromis n’a été acceptée par les parties en présence. La délégation du Hamas a quitté Le Caire, tandis que des discussions devraient se poursuivre pour tenter d’atteindre un accord.

Israël, de son côté, souhaite maintenir une présence militaire dans le « couloir de Philadelphie », une zone tampon entre Gaza et l’Égypte, et exprime des réserves sur certains prisonniers palestiniens dont le Hamas demande la libération. De son côté, le Hamas refuse tout accord ne correspondant pas au plan de paix proposé par le président américain Joe Biden en juillet, qui prévoit un processus en trois phases pour parvenir à une paix durable.

Sans cessez-le-feu, les risques d’une escalade totale restent élevés. Israël a intensifié ses frappes aériennes au Liban et a affirmé avoir déjoué une attaque à grande échelle du Hezbollah. Le Hezbollah, a menacé une riposte après la mort de l’un de ses chefs militaires dans une frappe israélienne en juillet.

En réponse à l’assassinat présumé du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran le 31 juillet, l’Iran a annoncé une « réaction mesurée et calculée » contre Israël. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que son pays ne recherche pas l’escalade, mais qu’il est prêt à riposter.

En signe de riposte imminente, plusieurs vols ont été annulés ou retardés à l’aéroport de Tel-Aviv et à celui de Beyrouth. Air France a suspendu ses vols vers ces deux capitales jusqu’à nouvel ordre.

