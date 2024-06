Hammamet: Alimentation artificielle en sable de la plage Yasmina pour contrer l’érosion

Le processus d’alimentation artificielle en sable de la plage Yasmina, située au centre de Hammamet dans le gouvernorat de Nabeul, progresse rapidement depuis son lancement le 4 juin. Selon Karim Boulifa, représentant de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), les travaux se déroulent de 7h à 1h du matin pour déposer environ 15 000 mètres cubes de sable.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Boulifa a précisé que ce projet d’alimentation artificielle, prévu pour durer un mois, vise à créer une plage de 15 000 mètres carrés. Ce projet devrait offrir un espace de détente aux habitants de Hammamet et protéger les biens publics et privés contre l’érosion marine.

Le sable, acheminé des régions d’El Oueslatia, Nadhour et Borj Hafaiedh, a été soigneusement sélectionné après des analyses de qualité. En plus de la plage Yasmina, les plages Garaia à Monastir et Colisée à Sfax bénéficient également de cette initiative, pour un coût total de 3,9 millions de dinars.

L’APAL a déjà commencé ses préparatifs pour la saison estivale dans le gouvernorat de Nabeul, incluant le nettoyage et le tamisage du sable des plages, depuis Yasmina à Hammamet jusqu’à Houaria, Sidi Daoud, et la frontière de Ben Arous du côté de Soliman.

Le 6 avril, le Président de la République, Kais Saïed, a visité Hammamet et constaté l’érosion de la plage du centre-ville et la pollution marine due aux déversements d’eaux usées. Il a qualifié la situation sur plusieurs plages de Nabeul et d’autres gouvernorats de « crime », appelant à l’application stricte de la loi et à la mise en œuvre de mesures pour lutter contre l’érosion et la dégradation des plages, ainsi que la transformation des sebkhas en décharges.

