Hand-Ball – CA : Zouabi limogÃ© ! Ben Messaoud Ã  la barre

Hand-Ball – CA : Zouabi limogé ! Ben Messaoud à la barre

Le Club Africain a décidé de limoger le coach de l’équipe de Hand-Ball, Hafedh Zouabi et son adjoint Adel Hihi suite aux défaites concédées face au CS Sakiet Ezzit et à l’Espérance Sportive de Tunis en Playoffs. Ils seront remplacés par Zouheir Ben Messaoud et Nabil Dhaoui.

GnetNews