Hand-Ball – CAN 2022 : Voici les adversaires de la Tunisie

Le tirage au sort de la 25ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Séniors Hommes qui se déroulera à la ville de Guelmim au Maroc du 13 au 23 janvier 2022, a eu lieu cet après-midi au siège de la Confédération Africaine de Handball à Abidjan a donné le résultat suivant :

Les groupes du premier tour :

Groupe A : Egypte, Congo Démocratique, Gabon et Cameroun

Groupe B : Angola, Maroc, Nigéria et Kenya

Groupe C : Tunisie, Cap Vert, Guinée et Sénégal

A l’issue du tour préliminaire, les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 équipes classées meilleures troisièmes seront qualifiées pour les Quarts de Finale, Demi-finales et finale.