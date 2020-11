Hand-Ball – CM 2021 : Voici les convoquÃ©s pour le nouveau stage

Hand-Ball – CM 2021 : Voici les convoqués pour le nouveau stage

La sélection tunisienne de Hand-Ball, qui disputera le mondial 2021 entre le 13 et le 31 janvier, effectuera un nouveau stage de préparation cette semaine. A cette occasion, le staff technique a fait appel à 20 joueurs dont 5 expatriés.

La FTHB a précisé que le Sept National jouera deux matchs amicaux face à la sélection algérienne si cette dernière est autorisée à quitter le territoire algérien.

Liste des joueurs convoqués :

Tremblay – France : Mohamed Soussi (Demi-centre) et Marwen Chouiref (Pivot).

Sélestat – France : Mehdi Harbaoui (Gardien).

Al Ahly – Egypte : Oussama Jaziri (Arrière Gauche).

Chabab Ahly Dubaï : Mohamed Ridha Frad (Arrière Gauche).

ES Tunis : Skander Zaied (Demi-centre), Youssef Maaref (Arrière Gauche), Hazem Bacha (Arrière Gauche) et Ramzi Majdoub (Ailier Droit) et Mohamed Ghazi Memmiche (Pivot).

CS Sakiet Ezzit : Marwen Soussi (Gardien), Ghassen Toumi (Ailier Gauche), Wael Mzoughi (CS Sakiet Ezzit) et Achref Margheli (Arrière Droit).

ES Sahel : Issam Rzig (Ailier Droit) et Mohamed Amine Darmoul (Demi-centre).

Club Africain : Marwen Maggaiez (Gardien) et Mosbah Sanai (Arrière Gauche).

AS Téboulba : Rami Fekih (Arrière Gauche).

AS Hammamet : Islem Jebali (Pivot).

GnetNews