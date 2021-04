Hand-Ball : Didier Dinart nouveau coach de l’EST

L’Espérance Sportive de Tunis serait sur le point d’annoncer la nomination de Didier Dinart à la tête de l’équipe de Hand-Ball. Selon les dernières informations, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France aurait donné son accord pour succéder à Najib Ben Thayer, limogé la semaine dernière. La signature du contrat devrait se faire dans les prochains jours.

Agé de 44 ans, Dinars a dirigé « Les Experts » entre 2016 et 2020. Il a remporté le championnat du monde en tant que coach en 2017. Durant sa carrière de joueur, il a remporté la médaille d’or deux JO en 2008 et 2012, le championnat du monde à trois reprises (2001, 2009 et 2011) et le championnat d’Europe en 2006 et 2010.

GnetNews