Hand-CACC 2022 : L’EST passe et attend le CA

Sans surprise, l’Espérance Sportive de Tunis a obtenu son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des clubs champions de handball 2022. Après la défaite contre Al Ahly, les Sang et or sont vite revenus sur orbite et ont dominé le MC Alger (26/25).

Les camarades de Boughanmi attendent le vainqueur de la confrontation qui débutera à partir de 17h30 entre le Club Africain et l’Entente Ain Touta.

GnetNews