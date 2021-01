Hand – CM 2021 – Boughanmi : « La qualification était à la portée »

Privé du mondial 2021, l’ailier de l’Espérance Sportive de Tunis, Oussama Boughanmi, s’est exprimé, samedi sur les ondes d’IFM, à propos de la prestation du Sept National : « Le mondial a été d’un très bon niveau. Quand on regarde les demi-finales, on pleure le Hand-Ball tunisien. Il faut qu’on travaille nuit et jour pour concurrencer une énorme équipe égyptienne. En ce qui concerne notre parcours, j’estime que la qualification était à la portée. Le match le plus important était celui du Brésil. Nous menions de deux buts à 30 secondes de la fin mais la concentration n’était pas au rendez-vous ».

Le « Sang et Or » a, ensuite, déclaré qu’il ne comprend toujours pas pourquoi Sami Saidi l’a écarté de la sélection depuis son arrivée : « Personne ne refuse de participer au mondial. Dans ce genre de tournoi, les petits détails font la différence. J’estime que l’équipe avait besoin des joueurs expérimentés tels que Chouiref, Hosni ou Bannour. Ne me parlez pas de rajeunissement en sélection. Ce sont les meilleurs et les plus expérimentés qui doivent être convoqués. J’ai été écarté avant le premier rassemblement. C’est frustrant surtout que le coach ne m’a pas contacté. Ne me dites pas que j’ai été écarté pour des raisons techniques car j’ai été élu meilleur ailier du continent il y a environ six mois. D’ailleurs tous les connaisseurs ont critiqué le coach pour sa décision. Mes propos ? J’ai répondu au président de Sakiet Ezzit sans être irrespectueux. Il faut comprendre qu’il y a ce qu’on appelle le clash sportif. Je n’ai manqué de respect à personne et je ne divise pas le vestiaire comme le prétendent certains. Si c’était vrai, mes coéquipiers n’auraient pas demandé à Saidi de me convoquer ».