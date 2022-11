Handball-J10 : L’Espérance domine le Club Africain

L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée, ce samedi face au Club Africain au terme du match comptant pour la dixième journée du championnat de Handball. Les Sang et or l’ont emporté (31/26). C’est le quatrième succès des espérantistes en deux mois et demi face à leurs voisins.

Grâce à ce succès, l’EST compte 18 points (avec 4 matchs en moins). Le CA est à égalité mais avec deux matchs à récupérer.

Les autres résultats :

Etoile du Sahel – AS Hammamet 25-23

EM Mahdia – SC Moknine 30-28

CHB Ksour Essef – CS Sakiet Ezzit 33-34

EBS Beni Khiar – CHB Jemmal 32-27

AS Teboulba – CS Hilalien 24-24

Classement:

1- ES Sahel 26 pts (-1 match)

2- CS Sakiet Ezzit 25 pts (-1 match)

3- AS Téboulba 20 pts

4- EBS Béni Khiar 19 pts (-1 match)

5- EM Mahdia 19 pts

6- Club Africain 18 pts (-2 matches)

7- ES Tunis 18 pts (-4 matches)

8- SC Moknine 17 pts

9- CS Hilalien 15 pts (-1 match)

10- CHB Ksour Essef 11 pts (-2 matches)

11- CHB Jemmal 11 pts (-1 match)

12- AS Hammamet 9 pts (-3 matches)

