Handball : Le CA trÃ©buche contre l’ES Sahel et l’EST en profite

Handball : Le CA trébuche contre l’ES Sahel et l’EST en profite

Le Club Africain a concédé le match nul (19/19), ce samedi face à l’Etoile Sportive du Sahel. Ce résultat permet permet à la CS Sakiet Ezzit, vainqueur de l’US Témimienne de reprendre la deuxième place du classement derrière l’Espérance de Tunis, qui a dominé l’EM Mahdia (41/23). Voici les résultats et le classement.

Samedi 23 novembre :

Club Africain 19-19 Etoile du Sahel

SC Moknine 30-22 Baath Beni Khiar

Union Sportive Témimienne 28-32 CS Sakiet Ezzit

Espérance de Tunis 41-23 EM Mahdia

Dimanche 24 novembre (17h)

CHB Jammel – AS Hammamet

CS Msaken – AS Teboulba

Classement :

1- Espérance de Tunis 31 pts

2- CS Sakiet Ezzit 29 pts

3- Club Africain 29 pts

4- CHB Jammel 23 pts (-1)

5- EM Mahdia 22 pts

6- Baath Beni Khiar 21 pts

7- Etoile du Sahel 20 pts

8- AS Hammamet 18 pts (-1)

9- SC Moknine 17 pts

10- CS Msaken 15 pts (-1)

11- AS Teboulba 14 pts (-1)

12- US Témimienne 13 pts