Handball : Le programme complet de la quinziÃ¨me journÃ©e

Handball : Le programme complet de la quinzième journée

Les matches de la 15ème journée de la saison Elites 2024-2025 de handball auront lieu selon le programme suivant. L’Espérance ira chez Sakiet Ezzit. Le Club Africain se déplace à Jammel et l’Etoile chez l’AS Hammamet. Voici les détails.

Samedi 14 décembre :

CS Msaken – Baath Beni Khiar 15h

CS Sakiet Ezzit – Espérance de Tunis 16h

AS Teboulba – SC Moknine 16h

Union Sportive Témimienne – EM Mahdia 16h

AS Hammamet – Etoile du Sahel 16h

CHB Jammel – Club Africain 17h

Classement :

1- Espérance de Tunis 40 pts

2- Club Africain 37 pts

3- CS Sakiet Ezzit 35 pts

4- EM Mahdia 32 pts

5- Baath Beni Khiar 29 pts

6- CHB Jammel 29 pts

8- Etoile du Sahel 27 pts

9- SC Moknine 25 pts

7- AS Hammamet 25 pts

10- AS Teboulba 22 pts

11- CS Msaken 19 pts

12- US Témimienne 16 pts