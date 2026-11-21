Handball : L’Espérance gagne et creuse l’écart
21-11-2026
Voici les résultats des trois dernières rencontres de la 10ème journée du championnat Elites de handball :
Club Africain 24-25 SC Moknine
BS Beni Khiar 26-30 Espérance de Tunis
AS Hammamet 31-25 El Menzah Sport
Classement :
1- Espérance de Tunis 30 pts
2- CS Sakiet Ezzit 25 pts
3- Etoile du Sahel 24 pts
4- Club Africain 23 pts
5- BS Beni Khiar 23 pts
6- AS Hammamet 20 pts
7- SC Moknine 20 pts
8- CHB Jemmel 19 pts
9- EM Mahdia 18 pts
10- El Menzah Sport 14 pts
11- AS Téboulba 14 pts
12- US Témimienne 10 pts
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