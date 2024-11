Handball : L’EspÃ©rance gagne et creuse l’Ã©cart

Handball : L’Espérance gagne et creuse l’écart

L’Espérance Sportive de Tunis compte désormais trois points d’avance sur le Club Africain. Les Sang et or se sont largement imposés face au CHB Jammel alors que les Clubistes ont été tenus en échec par CS Sakiet Ezzit. Plus loin dans le classement, l’Etoile a concédé la défaite contre l’AS Teboulba. Voici les résultats et le classement.

Club Africain 24-24 CS Sakiet Ezzit

Baath Beni Khiar 27-24 Union Sportive Témimienne

SC Moknine 24-24 AS Hammamet

EM Mahdia 28-16 CS Msaken

Espérance de Tunis 42-31 CHB Jammel

Etoile du Sahel 28-29 AS Teboulba

Classement :

1- Espérance de Tunis 34 pts

2- CS Sakiet Ezzit 31 pts

3- Club Africain 31 pts

4- EM Mahdia 28 pts

5- Baath Beni Khiar 25 pts

6- CHB Jammel 25 pts

7- AS Hammamet 23 pts

8- Etoile du Sahel 21 pts

9- AS Teboulba 20 pts

10- SC Moknine 19 pts

11- CS Msaken 17 pts

12- US Témimienne 4 pts