Handball-NeuviÃ¨me journÃ©e : Le Club Africain domine l’ES Tunis

Handball-Neuvième journée : Le Club Africain domine l’ES Tunis

Le choc au sommet de la neuvième journée du championnat de Handball s’est terminé par une large victoire du Club Africain, troisème du classement face au leader, l’Espérance Sportive de Tunis. Les Rouges et blancs se sont imposés sur le score de 22/27 et reviennent à un seul point de leurs voisins. Voici les autres résultats ainsi que le classement.

Espérance de Tunis 22-27 Club Africain

CS Msaken 35-34 Union Sportive Témimienne

CS Sakiet Ezzit 25-21 AS Hammamet

CHB Jammel 38-32 AS Teboulba

SC Moknine 22-32 EM Mahdia

Etoile du Sahel 27-29 Baath Beni Khiar

Classement

1- Espérance de Tunis 25 pts

2- CS Sakiet Ezzit 25 pts

3- Club Africain 24 pts

4- EM Mahdia 20 pts

5- CHB Jammel 20 pts

6- Baath Beni Khiar 19 pts

7- Etoile du Sahel 15 pts

8- AS Hammamet 15 pts

9- CS Msaken 14 pts

10- SC Moknine 13 pts

11- AS Teboulba 13 pts

12- US Témimienne 9 pts