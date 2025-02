Handball : Programme complet de la 21Ã¨me journÃ©e

Club Africain 15h00 EM Mahdia

Espérance de Tunis 16h00 Baath Beni Khiar

SC Moknine 16h00 Etoile du Sahel

Union Sportive Témimienne 16h00 AS Teboulba

CS Msaken 16h00 AS Hammamet

CHB Jammel 16h00 CS Sakiet Ezzit

Classement :

1- Espérance de Tunis 57 points

2- Club Africain 54 points

3- CS Sakiet Ezzit 47 points

4- Etoile du Sahel 42 points

5- EM Mahdia 42 points

6- EBS Beni Khiar 40 points

7- CHB Jemmel 39 points

8- SC Moknine 39 points

9- AS Hammamet 36 points

10- AS Téboulba 33 points

11- CS Msaken 28 points

12- US Témimienne 23 points