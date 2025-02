Handball : Voici le programme de la 19Ã¨me journÃ©e

Handball : Voici le programme de la 19ème journée

Les matches de la 19ème journée de la saison Elites 2024-2025 de handball auront lieu ce samedi selon le programme suivant :

Club Africain 17h00 Espérance de Tunis

Baath Beni Khiar 17h00 Etoile du Sahel

Union Sportive Témimienne 17h00 CS Msaken

EM Mahdia 17h00 SC Moknine

AS Teboulba 17h00 CHB Jammel

AS Hammamet 17h00 CS Sakiet Ezzit

Classement :

1- Espérance de Tunis 55 pts

2- Club Africain 52 pts

3- CS Sakiet Ezzit 46 pts

4- EM Mahdia 41 pts

5- Etoile du Sahel 39 pts

6- EBS Béni Khiar 39 pts

7- CHB Jemmel 38 pts

8- SC Moknine 36 pts

9- AS Hammamet 33 pts

10- AS Téboulba 30 pts

11- CS Msaken 25 pts

12- US Témimienne 22 pts